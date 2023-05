Per il saluto iniziale del match il pugile tenta di toccare il guanto dell’avversario, che ne approfitta in maniera scorretta e lo mette ko: è accaduto durante l’incontro di boxe al limite dei 52 kg tra Jayson Santana, responsabile del gesto antisportivo, e il pugile Kenneth Jamerson, il cui record è di 7 incontri e altrettante sconfitte. Come mostra il video, inizia il match e Jamerson si avvicina per il tocco dei guanti: Santana se ne accorge e sferra una combinazione letale sinistro-destro che metto “knock out” l’avversario. Il match termina a 18 secondi dall’inizio, tra le polemiche sull’atteggiamento del pugile portoricano, che ha approfittato della cordialità mostrata dal suo sfidante: è anche vero che, come ricordano gli arbitri prima di ogni incontro, è necessario proteggersi in ogni occasione.

Undefeated fighter KO’s his journeyman opponent, instead of touching gloves. The opponent was 0 wins 7 losses. pic.twitter.com/81TyEQiH3d — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) May 1, 2023