Torna l’Ecofuturo festival: a Roma si celebra la decima edizione della manifestazione dedicata alle ecotecnologie e agli stili di vita sostenibili. In programma, da domani 3 maggio, quattro giorni gratuiti di workshop, convegni, corsi di formazioni e esposizioni sulle più interessanti innovazioni ecosostenibili del panorama italiano ed internazionale. Il festival è organizzato alla Città dell’altra economia a Testaccio. Tra gli altri appuntamenti ci sono anche le esposizioni di idee e progetti concreti oltre 100 relatori provenienti da oltre 70 aziende di tutta Italia. Durante il festival sono in programma gli interventi – tra gli altri – della segretaria del Pd Elly Schlein, della presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia (M5s) e poi ancora di Stefano Ciafani (presidente di Legambiente), Francesco Ferrante (Kyoto Club), Gianna Fracassi (vicesegretaria Cgil), degli ex ministri M5s Alfonso Bonafede e Lorenzo Fioramonti (quest’ultimo direttore dell’Istituto per la sostenibilità dell’università del Surrey), di Edoardo Zanchini (Ufficio Clima del Campidoglio), dell’ex senatrice ambientalista Loredana De Petris e di Valerio Rossi Albertini (fisico e noto divulgatore tv). Saranno presenti naturalmente i cofondatori del festival Jacopo Fo, Michele Dotti e Fabio Roggiolani.

Domani alle 16,30 ci sarà anche uno spazio per un riconoscimento a ilFattoquotidiano.it. Interverrà il direttore Peter Gomez.

Per consultare il programma e per tutte le informazioni sul festival www.ecofuturo.eu.