“L’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo proclama il diritto fondamentale della persona alla vita privata e familiare. Ben 18 Paesi europei prevedono forme di protezione speciale. La nostra Costituzione vede l’umanità al centro di ogni politica e governo e maggioranza la stanno calpestando. L’abolizione della protezione speciale è, dunque, un vero e proprio atto di inciviltà“. Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari costituzionali, nella dichiarazione di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità al decreto Cutro. “La verità – ha concluso Colucci – è che questo e altri provvedimenti del governo Meloni, come il dl Rave e il dl Ong, servono per instillare paura e smarrimento nella popolazione italiana, coprire l’incapacità del governo e preparare il terreno ad altre e più gravi limitazioni ai diritti fondamentali della persona”