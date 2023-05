“Sono qui per accompagnare il mio bambino di 10 anni che non lo ha mai visto, ci sono venuto quando ero più giovane. Per migliaia di ragazzi è una bella occasione, fanno bene a venire. Questa giornata è importante non dimenticare che questo è un Paese dove i salari, gli stipendi, restano bassi, il costo della vita è sempre più alto, la precarietà dilaga. E il fatto che proprio il primo maggio il governo si sia fatto venire la bella idea di mettere in campo un decreto che precarizza ancora di più il mondo del lavoro è quello che dovrebbe preoccupare tutti e tutte”. Così Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, al Concertone di Roma.