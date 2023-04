Ha lottato per qualche ora tra la vita e la morte, ma non ce l’ha fatta: è deceduta in ospedale la 45enne precipitata in mattinata dal balcone della sua abitazione a Viterbo, all’angolo tra via del Pavone e via del Repuzzolo. In un primo momento si era pensato a un suicidio, poi alcuni accertamenti della squadra mobile hanno portato a ricostruire la vicenda in modo diverso: si sarebbe trattato in realtà di un incidente. Yyelice Altagracia Martinez, di origini dominicane, avrebbe infatti dimenticato le chiavi di casa e invece di chiedere aiuto avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo condominiale per rientrare nel suo appartamento e raggiungere il suo cane. Per qualche motivo avrebbe perso l’equilibrio o la presa ed è precipitata al suolo.