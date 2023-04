Due persone hanno perso la vita in un incidente di volo che si è verificato nel tardo pomeriggio in Alta Val Torre, nella zona di Lusevera (Udine). Come riporta l’Ansa che cita il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine le due persone a bordo sono morte carbonizzate. L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno notato le fiamme prima di perdere di vista il velivolo, che si è schiantato al suolo in una zona boschiva. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori, che hanno soltanto potuto constatare il decesso degli occupanti. Non ci sono ulteriori particolari rispetto alla dinamica. Allertati per quanto di competenza i vigili del fuoco, che sono intervenuti a supporto con un elicottero, i carabinieri della compagnia di Tolmezzo-Cividale del Friuli e il Soccorso alpino della Guardia di finanza per quanto riguarda l’identificazione e le indagini, coordinate dalla Procura di Udine.

Foto di archivio