Prosegue l’anomala ondata di caldo che sta investendo Spagna e Portogallo con temperature che in località come Siviglia o Cordoba raggiungono e superano i 36°. Il picco è atteso per domani e dopo, sabato le il Sud del paese potrebbe rifiatare ma senza che sia in previsione una vera e propria svolta. Le temperature risultano in questi giorni fino a 15 gradi al di sopra della media del periodo. Sebbene l’ondata di caldo interessi soprattutto la parte Sud della penisola iberica, è tutto il paese ad essere interessato dal fenomeno. A Madrid le colonnine del termometro oscillano intorno ai 30 gradi. In diverse località andaluse sono stati raggiunti i record storici per le temperature del periodo. Dei 55 record di temperatura segnati nel paese, solo 5 sono stati registrati prima del 2020, a testimonianza di quella che sembra essere un’accelerazione del fenomeno del riscaldamento atmosferico.

L’aprile che sta per chiudersi, rileva il quotidiano El Pais, potrebbe risultare il più caldo delle serie storiche che partono dal 1961. Il mese si sta caratterizzando per essere anche uno dei più secchi di sempre con precipitazioni che, per ora, sono appena al 25% del periodo. Nei prossimi giorni non sono attese precipitazioni ed è possibile che nella valle andalusa del fiume Guadalquivir si raggiungano i 40 gradi. Venerdì dovrebbe essere la giornata più calda, con un ulteriore rialzo delle temperature minime e massime. Si parla ormai di “notti tropicali”.