Avevano tra i 16 e i 25 anni i quattro ragazzi morti nello schianto frontale tra due auto avvenuto nella serata di martedì 25 aprile sulla strada provinciale 231 all’altezza di Bitonto, in Puglia. Altri due giovani sono invece ricoverati in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.15 nel tratto tra Modugno e Bitonto, vicino a Bari: da una prima ricostruzione, la vettura a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime, una Opel Corsa, si è scontrata frontalmente con un’altra auto – una Renault Scenic – che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato violentissimo e l’utilitaria è stata sbalzata oltre la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco, chiamati ad estrarre dalle lamiere i corpi dei ragazzi: le vittime sono Lucrezia Natale 17 anni, Floriana Fallacara 20 anni, Tommaso Ricci 23 anni, e Alessandro Viesti, di 24. Mentre i due feriti, un ragazzo e una ragazza, sono ricoverati rispettivamente al Policlinico di Bari e al Di Venere. Ancora non è chiaro quale delle due procedesse in direzione Bari e quale in direzione Bitonto: l’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, le condizioni meteo al momento dello schianto erano buone.