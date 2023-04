Il presidente del Senato Ignazio La Russa “ha detto che farà qualcosa che metterà tutti d’accordo, quindi aspettiamo le sue dimissioni. Ringraziamo invece l’amministrazione comunale di Roma: l’Assemblea capitolina ha approvato un atto per intitolare quattro strade di Roma ad altrettanti partigiani”. Lo ha detto Fabrizio De Santis, presidente dell’Anpi provinciale di Roma, intervenendo dal palco a Porta San Paolo nella capitale per la manifestazione in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.