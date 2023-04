“La seconda carica dello stato che cambia i fatti storici, un motivo in più per esserci”. C’era anche il regista e autore Pif al corteo organizzato a Milano per celebrare il 25 aprile. “Meloni parla di festa della libertà? Ma questa è la festa della Liberazione, punto. La libertà è una conseguenza della liberazione. Parliamo di cose banali: non hanno nemmeno il coraggio di dire che sono antifascisti”