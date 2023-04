Una serata dalle mille sorprese iniziata con una lite e terminata con una denuncia: il protagonista è un 43enne perugino, trovato in possesso di droga e segnalato alle forze dell’ordine proprio dalla sua compagna. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tutto ha inizio sabato sera in un’abitazione di Ponte Felcino, in provincia di Perugia, dove abita la coppia di fidanzati: dopo una lite tra i due, l’uomo decide di uscire, probabilmente per smaltire la rabbia, lasciando la compagna a casa. Entra in un bar poco distante di casa e lì fa un incontro inaspettato che gli cambierà la serata.

Il 43enne infatti fa amicizia con due ragazze che si trovano nel locale insieme a lui: dopo aver chiacchierato a lungo, finisce per seguirle nella loro casa. Casa in cui, a quanto pare, inizia una festa non proprio innocente, a base di orge, alcool e droga, a cui l’uomo partecipa, per poi rientrare nella sua abitazione – dove c’è ancora la sua compagna ad attenderlo – circa quattro ore dopo.

Ancora in preda allo stordimento della serata, il 43enne racconta la sua notte “movimentata” alla compagna, che a quel punto decide di chiamare la polizia, denunciandolo. Le forze dell’ordine arrivano sul posto e ascoltano i racconti dell’uomo, beccandolo in possesso di droga, piccolo “souvenir” del party che gli è costato una denuncia (e probabilmente anche la fine della sua storia sentimentale).