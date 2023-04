Francesca Donatini, 71 anni, non ce l’ha fatta: l’esplosione della sua casa a Montecarlo, comune della provincia di Lucca, della mattina dello scorso 15 aprile, ha ucciso sul colpo suo marito, Luciano Lazzerini, e adesso lei. La donna era ricoverata all’ospedale Cisanello di Pisa da 9 giorni a causa delle ustioni riportate sul 70% del corpo in seguito allo scoppio. Il giorno dell’esplosione, la signora era stata estratta viva dalle macerie, dopo quasi sette ore durante le quali era sempre in contatto con i soccorritori: le ustioni non le hanno permesso di rimanere in vita.

Le dinamiche e le cause all’origine dell’esplosione, nella quale sono rimaste ferite altre cinque persone, non sono ancora state chiarite. La Procura di Lucca ha ipotizzato una fuga di gas: dalle prime testimonianze, pare che da giorni nella zona si sentisse odore di gas, nonostante di recente era stata fatta manutenzione all’impianto Gpl utilizzato dall’intera struttura.