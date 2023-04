“Siamo mobilitati per mettere in sicurezza tutti i nostri concittadini che sono in Khartoum. La nostra ambasciata sarà il punto di raccolta, dopodiché faremo in modo di poterli mettere in sicurezza. Le nostre forze armate sono pienamente operative”. Lo ha detto il ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, a margine della sua visita al Salone del Mobile a Milano. Ha poi aggiunto: “I nostri connazionali in Sudan sono stati tutti contattati. Stanno bene e raggiungeranno la nostra ambasciata”.