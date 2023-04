Italiano di 35 anni ed ex paziente psichiatrico, con svariati precedenti. È Gianluca Paul Seung, l’uomo fermato oggi dalla polizia e sospettato di essere l’aggressore della psichiatra Barbara Capovani, ricoverata in condizioni critiche. Seung risiede a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio in provincia di Lucca. L’uomo non era certo sconosciuto alle forze dell’ordine avendo accumulato anche diversi fogli di via dalle provincia di Lucca, di Prato e di recente anche di Pisa per comportamenti molesti. Nel febbraio 2022 fu arrestato per aver spruzzato dello spray urticante al peperoncino negli occhi di un vigilante all’ingresso del tribunale di Lucca dove era stato convocato per un processo per interruzione di pubblico servizio

Seung, si definisce sui social “uno sciamano”, ed è tra l’altro autore di numerose lettere inviate a prefetture, questure, giornali, comuni e ministeri, spesso con un tono definito farneticante, per denunciare anche presunti complotti su materie come guerra in Ucraina, cellule staminali, massoneria, Chiesa e rituali satanici. Tra i bersagli delle invettive anche numerosi medici psichiatri tra cui la dottoressa poi aggredita. È stato in cura presso l’ospedale psichiatrico di Pisa.