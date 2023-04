Un 30enne turista italiano originario di Torino è morto a Petra, in Giordania, dopo essere caduto da un’altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero: la via del celebre sito archeologico era chiusa al traffico. La notizia è stata diffusa dai media locali e confermata da fonti diplomatiche.

Il 30enne si trovava da solo in viaggio nel Paese: immediatamente soccorso e portato in ospedale, è morto a causa delle ferite riportate. L’ambasciata di Amman sta seguendo il caso ed è in contatto con i familiari della vittima. Intanto la polizia ha aperto un’indagine ed è stata disposta l’autopsia.