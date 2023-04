Ha battuto in tre set in rimonta il britannico Cameron Norrie, poi ha riposato per via del ritiro di Jannik Sinner. Ora resta solo Stefanos Tsitsipas tra Lorenzo Musetti e la finale del Barcellona Open (Atp 500) che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. “Sarà un match alla pari. Sto ritrovando fiducia, è una bella chance per arrivare in finale”, promette il 21enne di Carrara, che ha già consolidato la sua permanenza nella top 20 del tennis mondiale.

Sicuramente la sfida tra Musetti e Tsitsipas mette di fronte i due rovesci a una mano più belli del circuito. Forse tra i due quello dell’azzurro è pure più efficace, ma per il resto il greco parte favorito: ha più esperienza e più colpi. Musetti è in forma, Tsitsipas ha dimostrato di non essere da meno: il n.5 del ranking e 2 del seeding, finalista nel 2018 e nel 2021 (sempre stoppato da Nadal), ha battuto nei quarti l’australiano Alex De Minaur, liquidandolo con un secco di 6-4, 6-2.

Quando e dove vedere la partita

L’Atp 500 di Barcellona viene trasmesso in diretta in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming sul sito Supertennis.tv. Il torneo si può seguire live anche su Sky (i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis), così come in streaming su NOW e su Sky Go. La sfida tra Musetti e Tsitsipas è in programma sabato 22 aprile alle ore 13.30 sul campo centrale di Barcellona, intitolato a Rafael Nadal.