Milan Skriniar ha già la testa, ma pure la schiena, a Parigi. L’Inter comunica che il difensore slovacco, in seguito al problema alla schiena che lo tormenta ormai da inizio 2023, ha deciso di sottoporsi mercoledì a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, eseguito presso la ‘Clinique du Sport‘ di Merignac. La struttura è gestita da Christophe Baudot, medico del Paris Saint–Germain, la sua prossima squadra. È chiaro come Skriniar abbia pensato più al futuro in Francia che al presente con l’Inter: il difensore infatti seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane. Rivederlo ancora in campo in questa stagione, che termina tra un mese e mezzo, appare difficile.

Skriniar però si mostra ottimista: “Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League“, si legge in una sua storia su Instagram. Poi prosegue: “Ieri, d’accordo con l’Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l’attività agonistica”. La certezza è che Simone Inzaghi dovrò fare a meno di Skriniar sia per il ritorno di Coppa Italia con la Juventus sia nelle gare di campionato decisive per sperare ancora nel quarto posto. Poi il 10 e il 16 maggio ci saranno le due gare contro il Milan in Champions League. L’impressione è che il titolare in difesa a destra resterà ancora Matteo Darmian.