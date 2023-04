Alfredo Cospito interrompe ufficialmente lo sciopero della fame. All’indomani della decisione della Consulta sul suo caso, l’anarchico esponente della Fai ha deciso di ricominciare ad alimentarsi. La sua protesta contro il 41bis era iniziata il 20 ottobre e si è protratta per quasi 6 mesi. La notizia è stata comunicata dallo stesso Cospito attraverso un modello prestampato a disposizione dei detenuti in cui ha scritto: “Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame”, avvisando così i vertici del Dap, del carcere di Opera e del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Solo ieri, la Consulta aveva stabilito che è incostituzionale non riconoscere le attenuanti per il reato di strage politica con recidiva aggravata per cui l’anarchico è a processo. “In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte – si legge nella nota dell’ufficio stampa – ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo”. Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso articolo 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.

Con questo pronunciamento Cospito, già condannato in via definitiva per aver gambizzato un dirigente dell’Ansaldo Nucleare e in attesa della definizione del giudizio per l’attentato alla Scuola allievi dei carabinieri di Fossano per la quale è accusato del reato di strage politica, potrebbe non rischiare più l’ergastolo ma una pena compresa tra i 20 e i 24 anni. L’anarchico è a processo per due ordigni piazzati dentro i cassonetti per i rifiuti vicini a uno degli ingressi della Scuola, il 2 giugno del 2006, ed è stato condannato a 20 anni. Ma la Cassazione aveva riqualificato il reato come strage politica, punita con l’ergastolo, imponendo ai magistrati di dover rideterminare la pena. Sono stati proprio i magistrati piemontesi a investire la Corte costituzionale. A Fossano non ci furono né morti né feriti, ma solo danni. Per questo, secondo la Corte d’appello di Torino, si potrebbe riconoscere l’attenuante dei fatti di lieve entità, che ridurrebbe la pena di un terzo. Nel caso di Cospito, condannato con la sua compagna Anna Beniamino per quell’attentato, c’era però un ostacolo insormontabile perché dichiarato recidivo reiterato e l’articolo 69 del codice penale impediva fino a oggi che in un caso come il suo si potesse applicare lo sconto di pena.