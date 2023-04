Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il quartier generale del gruppo di truppe ‘Dnepr‘ nella regione di Kherson, nel territorio dell’Ucraina, dove ha incontrato i militari. Dopo il presidente russo ha raggiunto il quartier generale della Guardia nazionale Vostok nell’autoproclamata Repubblica di Lugansk, come riferisce Ria Novosti citando il Cremlino.

Putin ha ascoltato il rapporto del generale Alexander Lapin e di altri ufficiali sulla situazione in Ucraina. In entrambe le sedi, il presidente ha fatto gli auguri di Pasqua ai militari e ha donato copie di icone: in particolare ha donato un’icona a Dnepr che “apparteneva a uno dei ministri della difesa di maggior successo dell’Impero russo”. Putin, ha riferito Ria Novosti, è arrivato in elicottero al quartier generale del Dnepr, quindi ha raggiunto il posto di comando in auto.