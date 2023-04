Centinaia di persone, molte delle quali con bici al seguito, sono scese in piazza a Milano per chiedere al sindaco Sala e alla sua giunta di rendere il capoluogo lombardo una città a misura di persone, diminuendo la presenza delle automobili, favorendo la ciclabilità sicura e migliorando la qualità dell’aria.

In circa 600 si sono radunati ai piedi di Palazzo Marino, sede del Comune, per chiedere politiche adeguate per risolvere i problemi della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e dell’inquinamento.

Durante la manifestazione, alla quale hanno aderito decine di associazioni e movimenti ambientalisti cittadini, sono state avanzate alcune richieste al Comune come la creazione di una rete di ciclabili d’emergenza per diminuire la pressione del traffico automobilistico, dando anche una risposta efficace al problema della qualità dell’aria in città; l’introduzione di una “domenica a piedi” al mese e la predisposizione di un piano operativo per fare di Milano una città a 30 km/h dal 1 gennaio 2024, includendo il contrasto radicale alla sosta irregolare, la pedonalizzazione delle strade davanti a ogni scuola e il rafforzamento a tutte le ore del trasporto pubblico.