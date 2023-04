Sei morti e trenta feriti in tre diverse sparatorie avvenute nella notte in tre diversi Stati: Alabama, Pennsylvania e Kentucky. Il fatto più grave è accaduto a Dadville, in Alabama, dove quattro adolescenti sono rimasti uccisi durante una festa di compleanno e almeno 28 sono rimasti feriti. Tra le quattro vittime anche il fratello della festeggiata, la 16enne Alexis.

Più o meno alla stessa ora ma a Louisville, nel Kentucky, due persone sono state uccise a Chickasaw Park, un luogo solitamente molto affollato soprattutto nei fine settimana. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno spinto il killer ad agire, la polizia lo sta ancora cercando.

L’ultimo episodio in Pennsylvania, dove due studenti sono rimasti feriti al campus dell’università di Lincoln, in Pennsylvania. Solo nella giornata di venerdì un quarto episodio: due giovani, di 22 e 17 anni, sono stati uccisi ad una festa in una residenza universitaria della James Madison University, in Virginia.