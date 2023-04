Gli episodi di assalti sessuali nei confronti di donne sui mezzi pubblici e sui treni – l’ultimo episodio è avvenuto in pieno giorno a Milano – ha spinto una donna a stringere la mano di uno sconosciuto per fingere che fosse il suo compagno e far desistere l’uomo che la stava seguendo. La donna, 53 anni, ha raccontato l’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, ai cronisti di MilanoToday. L’uomo avrebbe seguito la potenziale vittima di violenza per quasi 30 minuti da viale Monte Ceneri al treno per Pioltello. “Era un nordafricano, intorno ai 40 anni. Mi ha seguita dalla fermata della linea 90 fino al treno. Me ne sono accorta quasi subito. Quando sono arrivata in stazione, ho cercato di sviarlo cambiando binari. Ma da lontano continuava a seguirmi e a guardarmi”. A questo punto pensa di essere nel mirino di uno stupratore e cerca una soluzione per non cadere in trappola- “Una volta salita sul convoglio mi sono avvicinata a un ragazzo raccontandogli di quello che stava succedendo. Ci siamo sfiorati la mano in modo che facessi capire che era con me. Abbiamo cercato il capotreno. Ma l’uomo non c’era più, probabilmente si era allontanato”. “Ho voluto raccontare questa mia esperienza per tutelare le donne e metterle in guardia, soprattutto le ragazze giovani. So bene che quest’uomo non voleva derubarmi, ma farmi peggio. Ho avuto molta paura”.