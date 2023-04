Una corsa di moto a velocità folli organizzata sulle strade di Anacapri, un azzardo che poteva trasformarsi in tragedia se non fossero intervenuti i carabinieri a interrompere la competizione. Ieri sera, lungo la strada che collega il centro di Anacapri con il Faro, un gruppetto di giovani isolani, tutti tra i 19 e i 20 anni, ha dato il via a una gara all’insegna della velocità e dello sprezzo del pericolo. Una vera e propria competizione su due ruote con picchi di velocità che toccavano i 170 km orari con tanto di video postati sui social. I giovani centauri sono stati multati per violazioni del codice della strada. “Video inviato alle forze dell’ordine. Stroncare sul nascere questo fenomeno prima di nuove vittime della strada”. Così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video.