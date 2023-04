Venerdì sera sulla pista ciclabile di Malosco in Trentino un orso è stato avvistato da mamma che era insieme ai figli. La donna, che ha diffuso il video e ha spiegato: “Dicevano che l‘ orso sta nel bosco! No, l’orso sta su una ciclabile dove passa gente, famiglie, bambini e vicino ci sono case! Questo orso non sarà lo stesso di Caldes… E se in quel momento passava qualcuno a piedi poteva succedere un altro disastro? Qui il problema è grave!”