“Scusarmi per il passato coloniale? Francamente il tema non è emerso, forse qui non c’è Repubblica e non lo hanno considerato, non vedono il nesso probabilmente”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine della missione in Etiopia replicando a chi gli chiede se sia stato affrontato il tema del passato coloniale nei colloqui bilateri.