Aveva motivato con la documentazione richiesta la necessità di assistere il figlio di due anni, ricoverato all’ospedale Bambino Gesù di Roma per un intervento in day hospital. Ma il giudice ha deciso comunque di negarle il legittimo impedimento perché il bambino avrebbe potuto essere accompagnato in ospedale dal padre. E ha proceduto con l’udienza ascoltando un testimone. La vicenda è accaduta ne Tribunale di Roma e l’avvocatessa protagonista ha denunciato la vicenda in un video sui social, diventato virale in poche ore.

“Non è la prima volta che capita un episodio del genere nel Tribunale di Roma – ha commentato il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma Paolo Nesta – ricordiamo il caso di una collega cui venne negato il legittimo impedimento nel giorno della data presunta del parto. Ora questo nuovo caso, che lede non solo la dignità e il decoro della professione forense, ma la dignità stessa della donna: assurdo, in un’epoca in cui si parla di parità di genere e di cosa fare per eliminare le disparità. È un episodio intollerabile che l’Ordine di Roma stigmatizza, siamo pronti ad agire in tutte le sedi opportune“.