Una sedia da ufficio, di quelle con le rotelle, attaccata con il nastro adesivo a un monopattino elettrico per andare in giro “comodamente” seduti. È quanto andato in scena per le strade di Roma, nel quartiere Coppedè. Il video della bravata è stato diffuso da Welcome to favelas ed è diventato in poco tempo virale. Alla guida della nuova versione di monopattino un ragazzo ripreso con ogni probabilità da un suo amico che, forse consapevole del gesto spregiudicato, commenta: “Stai a Welcome to favelas”.

Nel video il giovane usa il monopattino “modificato” come fosse uno scooter e, nonostante la macchina in arrivo, si immette su una rotatoria.