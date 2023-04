Ha senso costruire un’alternativa di centro, che non si allei né con la destra né con la sinistra? È ruotata intorno a questo interrogativo la puntata di giovedì 13 aprile di Otto e mezzo, condotta come di consueto da Lilli Gruber, con ospite il leader di Azione, Carlo Calenda, a poche ore dalla rottura con Matteo Renzi. Tra la giornalista e Calenda è nata una lite. Secondo l’ex europarlamentare né Gruber né Alessandro De Angelis, presente in studio, non gli avrebbero permesso di rispondere alle domande: “Non mi fa mai parlare, io a questo gioco non ci sto” ha detto Calenda, “vi lascio al vostro comizio. Io devo essere in grado di rispondere”. Ma quando il leader di Azione ha tentennato, Gruber ha lanciato il servizio di Paolo Pagliaro.

