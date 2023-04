Era soprannominato ‘Ninja Killer’ perché il 20 dicembre 1989, vestito completamente di nero, si introdusse nell’abitazione di una coppia di cinquantenni, Robert Sturmfels, 56 anni, e Georgette Sturmfels, 55 anni, per rubare i regali di Natale per la sua ragazza. E li uccise. Il duplice omicidio avvenne nella casa invernale delle vittime, nella contea di Flagler, sulla costa nord-orientale della Florida. Dopo oltre trent’anni lo Stato della Florida ha eseguito la condanna a morte di Louis Gaskin, 56 anni, ucciso tramite iniezione letale. La sentenza è stata eseguita dopo che la Corte Suprema ha respinto l’ultimo appello. Secondo i documenti del tribunale, l’uomo prima aprì il fuoco attraverso una finestra colpendo mortalmente il marito e ferendo la moglie. Poi inseguì la donna e la uccise. Il bottino fu di alcuni oggetti, contanti e gioielli. Gaskin andò poi in una seconda abitazione, dove ferì un uomo che riuscì a fuggire in auto con la moglie. L’uomo è stato dichiarato morto alle 18.15 ora locale (le 22.15 in Italia).