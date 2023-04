Silvio Berlusconi “sta migliorando, ma i medici mi dicono che è in un ambito intensivo. E questa è una cosa che va rispettata e tenuta in considerazione”. Quindi “per favore cautela nel parlare e rispetto”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio, parlando con i cronisti prima di salire in macchina e lasciare il San Raffaele. Il presidente di Forza Italia “è già in prospettiva con il suo pensiero”, ha spiegato ancora il figlio del Cavaliere. Rispondendo poi a chi chiedeva se ieri l’ex premier ha visto la partita del Milan di Champions League, ha detto “Questo sicuro”. E poi, scherzando con i giornalisti, ha concluso: “Ma non siete un pò stufi di stare qui?”.