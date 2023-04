“Sono nella fase zen. Il progetto delè talmente importante che, almeno io spero che vada così”.intercettato all’uscita dal Senato risponde così ai cronisti sulla querelle che in questi giorni contrappone lo stesso Renzi con Carlo Calenda e i parlamentari dei partiti di Italia viva e Azione, rispetto al progetto di fusione. Dalle accuse di veline anonime, alla pubblicazione dei documenti interni,e assicura: “Le tempistiche sono già decise, è tutto già deciso”. Anche sullo scioglimento delle attuali formazioni politiche, l’ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia viva afferma: “Quando nasce il partito nuovo sciogli quelli vecchi”. Ci saranno altri candidati, oltre a Calenda, al congresso per il partito unico? “Io non lo sono. Ho preso un impegno che, come sapete. L’ho fatto e adesso do una mano dall’esterno. Il progetto è vivissimo, è vivo e lotta insieme a noi”, risponde.