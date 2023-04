Niente Gran Premio delle Americhe per Marc Marquez. Ad annunciare l’assenza del pilota spagnolo ad Austin è una nota del team Honda, in cui si legge: “Dopo un’ultima Tac, Marc Marquez e il suo team medico, guidato dal dottor Ignacio Roger de Ona presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid hanno confermato che il primo metacarpo è ancora in fase di guarigione. Dopo una stretta collaborazione con il Repsol Honda Team e Hrc”, prosegue la nota, “tutti i soggetti coinvolti hanno deciso di lasciare che l’infortunio guarisca completamente ed evitare rischi inutili. Marquez continuerà a svolgere il suo programma di riabilitazione a casa per tornare in piena forma il prima possibile”. Ennesimo stop della stagione per il pilota 30enne, reduce della frattura del primo metacarpo nel primo Gp della stagione in Portogallo.

Lo spagnolo deve ancora scontare la penalità di due long lap penalty, in seguito all’incidente di Portimao, in cui è rimasto ferito anche Miguel Oliveira, su cui si è schiantato il pilota della Honda: una punizione da molti ritenuta non adeguata, data la pericolosità della manovra che ha eliminato il pilota del team Rnf. Il vero inizio della stagione di Marc Marquez, dunque, tarda ad arrivare: gli ultimi quattro anni per lo spagnolo sono stati un calvario. Tra tutti, si ricorda l’incidente di Jerez nel primo Gp del 2020 con la frattura dell’omero destro e quattro operazioni chirurgiche, da luglio 2021 fino a maggio 2022. Ad aggravare ulteriormente la situazione la diagnosi di diplopia in seguito alle 4 cadute in un solo weekend in Indonesia.