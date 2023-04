Un videomessaggio di un minuto e dieci. Giorgia Meloni ha deciso di raccontare così l’esito del Consiglio dei ministri in cui, ha spiegato, si è parlato di siccità, ma anche di assunzioni nella Guardia costiera, nella polizia e nei Vigili del fuoco e di incentivi per i ricercatori. “Da circa 20 anni l’Italia è vittima di un problema ciclico legato alla siccità, nessun governo aveva deciso di affrontarlo in maniera strutturale fino a ora. Noi scegliamo di farlo prima che diventi emergenza“, ha esordito Meloni nel video, sottolineando che sarà istituita una cabina di regia per occuparsi della materia e che saranno “semplificate le procedure” per alcune opere “che sono importanti subito”. Sul tema assunzioni, Meloni ha specificato che ci saranno “oltre 2000 nuovi uomini nel personale della polizia, della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco per rafforzare la sicurezza dei cittadini”. Quindi ha concluso parlando degli incentivi per i ricercatori “che sono scappati all’estero” così da farli “rientrare in Italia”. “Noi vogliamo che gli italiani abbiano la possibilità di trovare qui le condizioni migliori per lavorare”, ha concluso.