“Il presidente” Berlusconi “mi ha chiamato con insistenza e si è preoccupato dei lavori parlamentari, del sostegno al governo e quindi a Giorgia Meloni”. Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, che questa mattina ha parlato con il leader di Fi come il coordinatore del partito, Antonio Tajani, e il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. “Delle sue condizioni di salute non mi ha detto nulla e io non mi posso sostituire a valutazioni di carattere medico – ha aggiunto – Ma è stata una telefonata di persona attenta, è una persona che non si è mai risparmiata nelle sue attività e dal fatto stesso che sia entrato nei particolari dei lavori di Aula potete capire che è una persona nelle piene facoltà di intendere. Ovviamente è ricoverato e quindi è corretto essere molto prudenti”. Barelli ha sottolineato che Berlusconi è “lucido” e che ha detto di “ricordarci che tutti quanti noi lavoriamo nell’interesse del Paese”. “Commiato? Ma che commiato, era lui”, ha concluso.