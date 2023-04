È ancora in rovina la chiesa di Santa Maria Paganica, nella frazione di Paganica (L’Aquila) dopo i danni provocati dal terremoto del 2009. È considerata una delle chiese simbolo del sisma. A 14 anni di distanza dalla tragedia, è in stallo l’iter per i lavori per provvedere al restauro dell’edificio religioso. Le immagini dal drone.