Versi delle scimmie e insulti: sono questi i cori razzisti arrivati dagli spalti contro Romelu Lukaku durante la partita di Coppa Italia Juve-Inter. Il video di un gruppo di bianconeri, reso pubblico dalla pagina twitter LineInter ha fatto velocemente il giro del web scatenando la condanna non solo dei tifosi neroazzurri.

Anche la Lega Serie A ha diffuso una nota in cui condanna l’accaduto: “La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport. Le Società di A, come sempre hanno fatto, sapranno individuare i colpevoli, escludendoli a vita dai propri impianti. La campagna ‘Keep Racism Out’ e l’accordo siglato due settimane fa con Unar sono passi concreti di impegno in questa battaglia, lunga e incessante, che porterà al risultato fissato senza indugi: fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi”.

La Juventus da parte sua ha assicurato che sta “collaborando con le forze dell’ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatosi ieri sera”. “Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il ‘Codice di Gradimento'”, ha aggiunto il club.