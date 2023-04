“Non so se il muro è una soluzione, questo dipende dalla Grecia, non mi sembra che il muro sia una soluzione perché poi i muri si scavalcano, il punto è trovare una strategia europea per creare un muro di altro tipo, bisogna che l’Europa si impegni molto di più di quanto abbia fatto fino ad adesso. Non si può costringere alcuni Paesi ad agire soli”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando all’Associazione della stampa estera a Roma, rispondendo alla domanda di un giornalista greco sui flussi migratori.