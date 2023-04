Condannato a 2 anni e mezzo di galera e 4 anni di ritiro della patente Rai Vloet, ex giocatore del Frosinone. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo su un fatto del 2021, quando il centrocampista dell’Ural si trovava alla guida della sua Golf, a 200 km/h in stato di ebbrezza, ha avuto una collisione con un’altra auto, causando la morte di Gio, un ragazzino di 4 anni. “Guidare così veloce è una scelta deliberata – aveva detto il pm nella requisitoria – Subito dopo l’incidente, il sospettato ha fatto tutto il possibile per evitare la condanna”.

Il calciatore olandese si era difeso sostenendo che stava “lavorando sul controllo automatico della velocità, e allora è accaduto l’incidente. So di aver bevuto due, tre bicchieri di liquore. Avrei dovuto passare la notte ad Amsterdam, ma abbiamo cambiato piani: andare a Rotterdam. Senza pensarci ho iniziato a guidare. So di essere io stesso responsabile. Credo di essere stato a quella festa per un’ora. Poi non ti rendi conto che l’alcool che hai consumato è già troppo”.