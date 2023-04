Jannik Sinner è a caccia del suo primo titolo in un Masters 1000. Miami è una delle tappe del circuito preferite dall’altoatesino, come testimonia l’edizione del 2021, in cui venne sconfitto in finale da Hubert Hurkacz. Stavolta, in finale troverà Daniil Medvedev, testa di serie numero 5 dei ranking Atp, che si è aggiudicato la finale battendo in 3 set il connazionale Karen Khachanov. Il russo è un avversario scomodo per Sinner, il quale ha sempre perso nei loro 5 match in carriera. Solo 3 set in 5 partite per Sinner, che deve trovare un modo per scardinare il gioco del russo.

L’ultima volta i due si sono incontrati in Olanda, in occasione della finale del torneo Atp 500 di Rotterdam, con il trionfo di Medvedev sul tennista italiano. Sinner sembra attualmente incontenibile e, dopo la prestigiosa performance in semifinale contro Carlos Alcaraz, l’altoatesino vuole prendersi il primo Masters 1000 della sua carriera.

Orari e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner scenderà in campo oggi alle ore 19 (orario italiano). Il match andrà in onda sul canale Sky Sport Tennis (canale 205, in studio dalle 18.30), su Sky Sport Uno (canale 201) oppure in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.