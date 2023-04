Almeno 12 persone, tra cui nove donne e tre bambini, sono morte sabato 1 aprile in una ressa scoppiata mentre una folla di persone indigenti raccoglieva generi alimentari gratuiti e denaro nella città di Karachi, nel sud del Pakistan. L’incidente è avvenuto quando le persone si trovavano in coda fuori da una fabbrica per ottenere razioni alimentari e piccole cifre in contanti. Di solito, durante il mese di Ramadan, le famiglie ricche distribuiscono ‘zakat‘ (elemosina) tra i poveri sotto forma di alimentari e somme in denaro.

Secondo la polizia, circa 400 persone si erano radunate all’interno della fabbrica quando è avvenuta la fuga precipitosa. “Dodici persone sono morte mentre altre sei sono rimaste ferite nell’incidente”, hanno confermato polizia e funzionari sanitari. La ressa è iniziata quando alcune persone hanno iniziato a spingersi per ritirare la zakat. Alcuni sono anche caduti in una fogna a cielo aperto.

Il governo della provincia meridionale del Sindh, dove è avvenuto l’incidente, ha ordinato un’inchiesta.

Il governo del primo ministro Shehbaz Sharif sta affrontando una grave crisi economica a causa di un ritardo nell’ottenere una tranche di 1,1 miliardi di dollari parte di un pacchetto da 6 miliardi firmato con il Fmi nel 2019. L’inflazione nel paese sta superando il 30%, il più alto della sua storia. La popolazione del paese soffre l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e il governo del Pakistan ha introdotto la distribuzione gratuita di alimenti commestibili, in particolare il grano. Diverse resse sono state segnalate in tutto il paese nei centri di distribuzione del grano, durante le quali almeno cinque persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite.