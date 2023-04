“Porto il saluto e la solidarietà del Movimento 5 stelle ai lavoratori che attraversano un periodo di grande difficoltà per la congiuntura economica che stiamo vivendo e per scelte le operate del governo, a partire dalle azioni che hanno messo in ginocchio il mondo dell’edilizia con l’incaglio della cessione dei crediti d’imposta”. Così Giuseppe Conte in piazza Don Bosco a Roma alla mobilitazione nazionale dell’edilizia. “Dobbiamo contrastare questa deriva, batterci insieme con tutte le forze politiche di buona volontà e con le forze sociali qui oggi rappresentate”, ha aggiunto Conte dal palco