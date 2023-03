“La sicurezza dell’Europa è minacciata, così come i nostri valori democratici. Ma il mondo non è rimasto a guardare”. Lo ha detto il re d’Inghilterra, Carlo III, nel suo discorso, in tedesco, al Bundestag, facendo riferimento all’invasione russa dell’Ucraina. “Siamo scioccati dalla terribile distruzione, ma possiamo trarre coraggio dalla nostra unità per la difesa della pace e della libertà dell’Ucraina”.