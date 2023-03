“Mi attacco alla bottiglia… alle 11“. Alessandra Mussolini, a favore di telecamere e giornalisti, beve da una bottiglia di vino come sorta di gesto per “difendere il vino italiano”. Lo ha fatto durante la presentazione dell’evento In Vino Veritas, organizzato dalla delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo. “Serve un fronte comune con tutti gli eurodeputati italiani per fermare iniziative come quella irlandese che nuocciono gravemente alla salute dell’economia di uno stato membro – ha detto – iniziative che possono limitare la produzione dell’eccellenza del made in Italy, che tendono a limitare la circolazione delle merci che rischiano di impattare sulla filiera di posti di lavoro”.