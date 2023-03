“Ovviamente speriamo che la mobilitazione nazionale dei sindaci possa influire nel risolvere questa piccola cosa, ma dalle piccole cose spesso si può leggere la tela di fondo. Quella di questo Governo, ma anche di quelli precedenti, è quella del proibizionismo. Il tutto poi in questa settimana si è confuso con un dibattito fuori dalle righe sulla gestazione per altri. Oggi siamo in una situazione in cui vogliono addirittura farne un reato globale. Però nel frattempo questa pratica è legalizzata già in diversi modi e in diversi Paesi”, le parole di Emma Bonino, +Europa, a margine della conferenza stampa “Famiglie arcobaleno: i sindaci vadano avanti con le trascrizioni”.