Una nuova giornata di mobilitazione in Francia, la decima, ha coinvolto decine di migliaia di persone in tutto il Paese per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal governo. I numeri dell’adesione oscillano tra i 740mila manifestanti registrati dal ministero dell’Interno, e gli oltre 2 milioni riferiti dal sindacato Cgt. In serata, al termine del corteo a Parigi, ci sono stati nuovi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine: alla fine sono state 27 le persone arrestate.