“Avete fatto un Consiglio dei ministri molto ricco, oggi, e ci sarebbero da fare molte domande. Il codice appalti che avete appena approvato confligge col decreto Semplificazioni in discussione al Senato? E per quanto riguarda il disegno di legge sulla concorrenza, che fine hanno fatto le norme sui balneari, sul catasto e sui taxi?”. Sono le domande che la giornalista Claudia Fusani, del Riformista, ha rivolto ai ministri Francesco Lollobrigida e Orazio Schillaci nel corso della conferenza stampa, a Palazzo Chigi, che ha seguito il Consiglio dei ministri di martedì 28 marzo. Ma l’esponente di Fratelli d’Italia ha preferito non rispondere: “Non voglio deludere la giornalista, ma noi siamo qui per rappresentare una norma fondamentale (quella contro i cibi sintetici, ndr), riteniamo che i nostri colleghi potranno entrare nel merito meglio di noi”. Poi tri due c’è stato un breve scambio di battute. E quindi il ministro: “Non siamo tuttologi, saranno loro a rispondere alle vostre domande”.