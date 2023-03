Inizia la nuova stagione della MotoGP. La prima tappa a Portimao, in Portogallo. Occhi puntati sul campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che deve difendere il titolo dello scorso anno: i rivali sono il neo compagno di squadra in Ducati, Enea Bastianini, la Yamaha di Fabio Quartararo e le Aprilia di Maverick Viñales e Aleix Espargaro. Inoltre, torna Marc Marquez, a caccia del suo nono titolo mondiale, dopo tre stagioni molto complicate.

Orari e Tv – Il Gran premio sarà visibile su Sky Sport, sui canali Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW: è disponibile anche in chiaro su Tv8. Sabato si parte con le prove libere della Moto3, che andranno in onda alle ore 9.35. Alle ore 16.00 la novità del format MotoGP Sprint Race, che si correrà in tutti i GP della stagione, con le qualifiche in programma al mattino dopo la terza sessione di prove libere. In occasione del GP Portimao, la Sprint Race sarà in diretta alle ore 16.00 su Sky e NOW, in chiaro su TV8 e anche in live streaming sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport MotoGP. Domenica di fuoco all’Autodromo International do Algarve: a mezzogiorno si parte con la gara della Moto3, si continua alle ore 13.15 con la gara della Moto2, per finire con la gara ufficiale della MotoGP alle ore 15. La domenica su Tv8 sarà in differita, con la Moto3 dalle ore 14.15, la Moto2 alle ore 15.30 e alle ore 17.00 la MotoGP.

Orari di Sky Sport MotoGp e streaming su Now

Sabato 25 marzo

Ore 9.35: prove libere 3 Moto3

Ore 10.20: prove libere 3 Moto2

Ore 11.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 11.45: qualifiche MotoGP

Ore 12.40: Paddock Live

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.45: qualifiche Moto3

Ore 14.45: qualifiche Moto2

Ore 15.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 16: Sprint Race MotoGP

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.30: Talent Time

Ore 17.45: conferenza stampa qualifiche

Domenica 26 marzo

Ore 10.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12: gara Moto3

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.15: gara Moto2

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: Grid

Ore 15: gara MotoGP

Ore 16: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy MotoGP

Programmazione TV8

Sabato 25 marzo (diretta)

Ore 11:50 – 12:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2) Ore 13:50 – 14:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2) Ore 14:45 – 15:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2) Ore 16:00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 26 marzo (differita)