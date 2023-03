Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – Maurizio Crozza veste i panni di un esilarante Silvio Berlusconi commissariato da Marta Fascina: “Adesso, dentro Forza Italia, comanda lei. Come ha fatto? Tenga presente che, per la scelta dei leader io ho un metodo: il PD fa le “Primarie” e io ho sempre fatto le “Preliminarie”. Solo che le Primarie costano due euro le mie Preliminarie sono sempre costate milioni di euro…. senza contare gli avvocati.”

