“Tornare ad eleggere direttamente, da parte dei cittadini, i presidenti di Provincia e gli organismi delle Province sarà qualcosa che farà del bene, anche per il coinvolgimento degli elettori, e su questo stiamo lavorando”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervenendo nel corso dell’Assemblea dei giovani Anci, a Treviso. Poi il leader leghista ha continuato: “Vedo già il titolo del Fatto Quotidiano “Poltronificio“, non è così… Sono riusciti a dire che noi facciamo il ponte sullo stretto di Messina per nominare 5 amministratori. Sarei veramente malato se mettessi in piedi un’operazione di giustizia sociale di vera continuità territoriale del paese per nominare 5 amministratori di società”