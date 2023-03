Giorni fondamentali per la decisione delle dieci città italiane candidate ad ospitare l’edizione degli Europei di calcio 2032, torneo in cui 24 tra le più prestigiose squadre nazionali di calcio d’Europa si contendono il titolo. La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma per i campionati di calcio Uefa Euro 2032, nell’ambito della proposta italiana coordinata dalla Figc. Al momento, l’Italia ha scelto undici città, che verranno scremate dalla Figc a dieci entro la fine del mese. La Federazione ha coinvolto le seguenti città, in cui si disputeranno le partite della competizione: Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze, Torino e Verona.

“Roma è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza della candidatura italiana ad ospitare gli Europei di Calcio del 2032″, ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il dossier ufficiale per la candidatura dovrà essere consegnato alla Uefa entro il 12 aprile. Tra settembre e ottobre 2023 sapremo se l’Italia sarà scelta come palcoscenico dell’Europeo 2032.